Son dakika transfer haberi: Altay Daouda Karamoko Bamba'yı renklerine bağladı

18 yıl aradan yükseldiği Süper Lig için iyi bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, son olarak Norveç'in Brann takımında forma giyen Fildişi Sahilli santrfor Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki golcüyü bugün İzmir'e getiren Altay, 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bamba, önümüzdeki günlerde takımın Erzurum'da yaptığı kampa katılacak.



Daoudo Karamoko Bamba, kariyerinde Norveç takımlarından Kongsvinger, Kristiansund ve Brann formalarını giyerken, kariyeri boyunca çıktığı 210 resmi maçta 77 gol, 26 asistlik performans sergiledi.