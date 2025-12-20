Wolfsburg-Freiburg maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Wolfsburg-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Budnesliga'da 15. hafta maçları, Wolfsburg-Freiburg karşılaşmasıyla devam ediyor. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından toparlanma sinyalleri vererek son 3 haftada yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi takım, puan cetvelinde 4 sıra üstünde bulunan rakibini alt ederek gücünü bir kez daha kanıtlamanın peşinde. Freiburg ise deplasmanda 5 maçtır galibiyet alamadı ve bu kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. İşte Wolfsburg-Freiburg maçının detayları...

Wolfsburg-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Freiburg maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Volkswagen Arena'daki mücadele, Türkiye Saati İle 17.30'da, Sascha Stegemann'ın düdüğüyle start alacak.

Wolfsburg-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçı olan Wolfsburg-Freiburg karşılaşması, S Sport Plus, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg-Freiburg MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Treu, Manzambi, Grifo; Holer