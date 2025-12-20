CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Wolfsburg-Freiburg maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Wolfsburg-Freiburg maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Bundesliga’da haftanın en tahmin edilemez maçlarından birinde, son haftalarda yükselişe geçen Wolfsburg, evinde istikrarlı rakibi Freiburg’u konuk ediyor. 15 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi, son haftalardaki galibiyet serisini üç maça çıkarıp orta sıralara zıplama peşinde. Rakibi ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor ve Avrupa potasına yeniden girmeyi hedefliyor. Kıran kırana mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. İşte tüm detaylarıyla Wolfsburg-Freiburg maçı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 08:17
Wolfsburg-Freiburg maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Wolfsburg-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Budnesliga'da 15. hafta maçları, Wolfsburg-Freiburg karşılaşmasıyla devam ediyor. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından toparlanma sinyalleri vererek son 3 haftada yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi takım, puan cetvelinde 4 sıra üstünde bulunan rakibini alt ederek gücünü bir kez daha kanıtlamanın peşinde. Freiburg ise deplasmanda 5 maçtır galibiyet alamadı ve bu kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. İşte Wolfsburg-Freiburg maçının detayları...

Wolfsburg-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Freiburg maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Volkswagen Arena'daki mücadele, Türkiye Saati İle 17.30'da, Sascha Stegemann'ın düdüğüyle start alacak.

Wolfsburg-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçı olan Wolfsburg-Freiburg karşılaşması, S Sport Plus, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg-Freiburg MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Treu, Manzambi, Grifo; Holer

