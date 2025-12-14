Freiburg-Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Freiburg-Dortmund maçı canlı anlatım için tıklayabilirsiniz.

Bundesliga'da mücadele hız kesmeden sürüyor ve haftanın önemli maçlarından biri olan Freiburg-Dortmund karşılaşması, birçok taraftarın gündeminde. Özellikle maçın ekranlara nasıl geleceği merak edilirken, futbolseverler "Freiburg-Dortmund maçı hangi kanalda?, şifresiz mi?, maçı nasıl izlerim?" sorularına yanıt arıyor. Hafta sonu oynanacak bu mücadele, Almanya'da olduğu kadar Türkiye'deki futbol tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. İşte Freiburg-Borussia Dortmund maçını canlı izleme yolları, ekran bilgileri ve maçla ilgili tüm ayrıntılar…

FREIBURG-B.DORTMUND MAÇI HANGİ GÜN?

Freiburg-B.Dortmund maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak.

FREIBURG-DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Freiburg-B.Dortmund maçı, saat 17:30'da başlayacak.

FREIBURG-B.DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Freiburg ve Dortmund'un karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Freiburg'da, Schwarzwald Stadyumu'nda oynanacak.

FREIBURG-B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.