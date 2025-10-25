CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Mönchengladbach 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mönchengladbach 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 18:43
Almanya Bundesliga'nın 8. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 64. dakikada Joshua Kimmich, 69. dakikada Raphael Guerreiro ve 80. dakikada Lennart Karl kaydetti.

Ev sahibi ekipte Jens Castrop 19. dakikada kırmızı kart görürken 75. dakikada Kevin Stöger penaltıdan yararlanamadı.

Liderliğini sürdüren Bayern Münih 8'de 8 yaptı ve puanını 24'e yükselti.

Galibiyeti bulunmayan Mönchengladbach ise 3 puanda kaldı.

