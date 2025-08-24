Borussia Mönchengladbach-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, sezonun ilk haftasıyla birlikte başlıyor. Açılış haftasında Borussia Mönchengladbach ile Hamburg kozlarını paylaşacak. Taraftarları önünde lige iyi bir giriş yapmak isteyen Borussia Mönchengladbach sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Hamburg ise deplasmanda alacağı galibiyetle güçlü bir mesaj vermek istiyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Borussia Mönchengladbach-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach-Hamburg maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.