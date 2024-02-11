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Stutgart 3-1 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Stutgart sahasında Mainz'i ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Stutgart'a galibiyeti getiren golleri Maximilian Mittelstadt, Jamie Leweling ve Deniz Undav kaydetti. Mainz'ın tek golü Ludovic Ajorque'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 19:51
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Stutgart 3-1 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Stuttgart ile Mainz karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Stuttgart 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stutgart'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Maximilian Mittelstadt, 45+3. dakikada Jamie Leweling ve 73. dakikada Deniz Undav kaydetti. Mainz'ın tek golü 76. dakikada Ludovic Ajorque'den geldi.

Bu sonuçla Stuttgart, puanını 43'e çıkardı. Mainz ise 12 puanda kaldı.

Stuttgart, gelecek hafta Darmstadt'a konuk olacak. Mainz ise sahasında Augsburg ile karşılaşacak.

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