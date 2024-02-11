Stutgart 3-1 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Stuttgart ile Mainz karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Stuttgart 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stutgart'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Maximilian Mittelstadt, 45+3. dakikada Jamie Leweling ve 73. dakikada Deniz Undav kaydetti. Mainz'ın tek golü 76. dakikada Ludovic Ajorque'den geldi.
Bu sonuçla Stuttgart, puanını 43'e çıkardı. Mainz ise 12 puanda kaldı.
Stuttgart, gelecek hafta Darmstadt'a konuk olacak. Mainz ise sahasında Augsburg ile karşılaşacak.