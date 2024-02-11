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Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

Son dakika spor haberleri... Bayern Münih, ligdeki kritik maçta konuk olduğu Bayer Leverkusen'e 3-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Thomas Tuchel, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey'in de yer aldığı savunma hattını eleştirdi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:19
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Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih, liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'in konuğu oldu.

Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

BayArena'daki karşılaşmada ev sahibi ekip fırtına gibi esti. Bavyera ekibinin Galatasaray'dan renklerine kattığı ve sol bekte görev alan Sacha Boey'in 18. dakikadaki ilk golde Josip Stanisic'i kaçırması dikkat çekti.

Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

50'de Alejandro Grimaldo ve 90+5'te Jeremie Frimpong'un golleriyle Bayer Leverkusen karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp güçlü rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

TUCHEL: İLK GOLDE SAVUNMAMIZ UYUDU

Milliyet'te yer alan habere göre Sacha Boey'u sol bekte tercih etmesine dair gelen soruya Thomas Tuchel, "Tella ve Frimpong'un hızını kesmek için Sacha Boey'i solda oynattık. Savunmamız ilk golde adeta uyuyordu. Çok ucuz gol yedik" cevabını verdi.

Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

Sözlerine devam eden Alman teknik adam, "Oyuna yönelik taktiksel yaklaşımın sorumluluğunu üstleniyorum ve bugün suçu benim üstlenmem gerektiğini söylemeye gerek de yok. Hazırlık yapmak için tam bir haftamız vardı ve benim işim fikirler bulmak ve oyuncularımı bu yaklaşıma ikna etmek.

Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

Ne yazık ki bugün pek başarılı olamadım, koçluk kariyerimde bu ne ilk ne de son olacak. Bir hafta boyunca iyi hazırlandık ve kendimizden çok şey bekledik ama sonuçta eve elimiz boş dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

Tuchel ayrıca, "Hangi maç olursa olsun havlu atmayacağız. Bizim için fark değişti ama yaklaşım değişmeyecek. Devam etmeliyiz, daha iyi olmalı ve hayatta kalmalıyız" ifadelerini kullandı.

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