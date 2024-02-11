Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!
Son dakika spor haberleri... Bayern Münih, ligdeki kritik maçta konuk olduğu Bayer Leverkusen'e 3-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Thomas Tuchel, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey'in de yer aldığı savunma hattını eleştirdi. İşte detaylar...
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TUCHEL: İLK GOLDE SAVUNMAMIZ UYUDU
Milliyet'te yer alan habere göre Sacha Boey'u sol bekte tercih etmesine dair gelen soruya Thomas Tuchel, "Tella ve Frimpong'un hızını kesmek için Sacha Boey'i solda oynattık. Savunmamız ilk golde adeta uyuyordu. Çok ucuz gol yedik" cevabını verdi.
Sözlerine devam eden Alman teknik adam, "Oyuna yönelik taktiksel yaklaşımın sorumluluğunu üstleniyorum ve bugün suçu benim üstlenmem gerektiğini söylemeye gerek de yok. Hazırlık yapmak için tam bir haftamız vardı ve benim işim fikirler bulmak ve oyuncularımı bu yaklaşıma ikna etmek.
Ne yazık ki bugün pek başarılı olamadım, koçluk kariyerimde bu ne ilk ne de son olacak. Bir hafta boyunca iyi hazırlandık ve kendimizden çok şey bekledik ama sonuçta eve elimiz boş dönüyoruz" şeklinde konuştu.
Tuchel ayrıca, "Hangi maç olursa olsun havlu atmayacağız. Bizim için fark değişti ama yaklaşım değişmeyecek. Devam etmeliyiz, daha iyi olmalı ve hayatta kalmalıyız" ifadelerini kullandı.
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