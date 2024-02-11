Sacha Boey'in hatası sonrası Thomas Tuchel'den flaş sözler!

TUCHEL: İLK GOLDE SAVUNMAMIZ UYUDU Milliyet'te yer alan habere göre Sacha Boey'u sol bekte tercih etmesine dair gelen soruya Thomas Tuchel, "Tella ve Frimpong'un hızını kesmek için Sacha Boey'i solda oynattık. Savunmamız ilk golde adeta uyuyordu. Çok ucuz gol yedik" cevabını verdi.

Sözlerine devam eden Alman teknik adam, "Oyuna yönelik taktiksel yaklaşımın sorumluluğunu üstleniyorum ve bugün suçu benim üstlenmem gerektiğini söylemeye gerek de yok. Hazırlık yapmak için tam bir haftamız vardı ve benim işim fikirler bulmak ve oyuncularımı bu yaklaşıma ikna etmek.