Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt 5 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt 5 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Bayern Münih, rakibine 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 19:24
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Eintracht Frankfurt 5 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılan taraf, Eintracht Frankfurt oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marmoush, 31. ve 50. dakikalarda Ebimbe, 36. dakikada Larsson ve 60. dakikada Knauff kaydetti.

Bayern'in tek golü ise 44. dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.

Bu galibiyetle Frankfurt puanını 21 yaparken, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih ise 32 puanda kaldı.

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