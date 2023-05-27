Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund 2-2 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Borussia Dortmund 2-2 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga’nın son haftasına lider giren Borussia Dortmund, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Mainz'la 2-2 berabere kaldı. Dortmund, Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih'e şampiyonluğu kaptırdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:02
Borussia Dortmund 2-2 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da şampiyonun belli olacağı 34. haftada Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ı konuk etti.

Son haftaya 70 puanla Bayern Münih'in 2 puan önünde giren Dortmund, 15. dakikada Andreas Hanche-Olsen'in ayağından yediği golle şoke oldu.

19. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ancak Sebastian Haller atışı gole çeviremeyince sarı-siyahlılar beraberlik şansını tepti.

Kaçan penaltıdan 5 dakika sonra Mainz farkı 2'ye çıkardı. Karim Onisiwo, skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Dortmund, aradığı golü 68. dakikada buldu. Raphael Guerreiro, farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Sarı-siyahlılar kalan dakikalarda Mainz kalesine tüm hatlarıyla yüklense de rakibin savunmasını bir türlü aşamadı. 90+5. dakikada Niklas Süle'nin skoru 2-2'ye getiren golü ev sahibine yetmedi.

Köln'ü deplasmanda 2-1 mağlup eden Bayern Münih, 71 puanla şampiyon olurken, tarihi bir fırsatı kaçıran Dortmund, averajla ligi 2. sırada bitirdi.

Dortmund, Bundesliga'daki 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremezken, maçın ardından Signal Iduna Park adeta yasa boğuldu.

DİĞER
İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu İlayda Alişan'a soruldu ve...
Galatasaray'da dev temizlik! Tam 7 yolcu
Rıdvan yurt dışında gündem oldu!
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih'ten mucize şampiyonluk!
Köln-Bayern Münih | CANLI
Asgari ücret zammı için net rakam: Bakan Bilgin açıkladı
İlk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy verebilir mi?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan yurt dışında gündem oldu! Rıdvan yurt dışında gündem oldu! 18:48
Monako'da pole pozisyonu Max Verstappen'in! Monako'da pole pozisyonu Max Verstappen'in! 18:40
Dortmund harakiri yaptı! Dortmund harakiri yaptı! 18:29
Bayern Münih'ten mucize şampiyonluk! Bayern Münih'ten mucize şampiyonluk! 18:28
Michy Batshuayi'den şampiyonluk sözleri! Michy Batshuayi'den şampiyonluk sözleri! 17:14
Juventus - Milan maçı saat kaçta? Juventus - Milan maçı saat kaçta? 16:59
Daha Eski
G.Saray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden G.Saray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden 16:55
Köln-Bayern Münih | CANLI Köln-Bayern Münih | CANLI 16:54
Dortmund - Mainz 05 | CANLI Dortmund - Mainz 05 | CANLI 16:53
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! 16:48
Bjelica Fırtına'nın hedefleri hakkında konuştu! Bjelica Fırtına'nın hedefleri hakkında konuştu! 16:41
Marco Asensio Fransa yolunda! Marco Asensio Fransa yolunda! 16:38