Borussia Dortmund 2-2 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da şampiyonun belli olacağı 34. haftada Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ı konuk etti.

Son haftaya 70 puanla Bayern Münih'in 2 puan önünde giren Dortmund, 15. dakikada Andreas Hanche-Olsen'in ayağından yediği golle şoke oldu.

19. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ancak Sebastian Haller atışı gole çeviremeyince sarı-siyahlılar beraberlik şansını tepti.

Kaçan penaltıdan 5 dakika sonra Mainz farkı 2'ye çıkardı. Karim Onisiwo, skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Dortmund, aradığı golü 68. dakikada buldu. Raphael Guerreiro, farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Sarı-siyahlılar kalan dakikalarda Mainz kalesine tüm hatlarıyla yüklense de rakibin savunmasını bir türlü aşamadı. 90+5. dakikada Niklas Süle'nin skoru 2-2'ye getiren golü ev sahibine yetmedi.

Köln'ü deplasmanda 2-1 mağlup eden Bayern Münih, 71 puanla şampiyon olurken, tarihi bir fırsatı kaçıran Dortmund, averajla ligi 2. sırada bitirdi.

Dortmund, Bundesliga'daki 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremezken, maçın ardından Signal Iduna Park adeta yasa boğuldu.