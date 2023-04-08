Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:30
Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Union Berlin maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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BORUSSIA DORTMUND - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund

Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Ryerson; Bellingham, Can, Guerreiro; Brandt, Malen, Reus

Union Berlin

Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Roussillon; Becker, Behrens

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