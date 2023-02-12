Haberler Almanya Bundesliga Köln 3-0 Eintracht Frankfurt (Maç sonucu ÖZET)

Köln 3-0 Eintracht Frankfurt (Maç sonucu ÖZET)

Almanya Bundesliga 20. hafta mücadelesinde Köln sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 21:39
Köln 3-0 Eintracht Frankfurt (Maç sonucu ÖZET)

Bundesliga'nın 20. haftasında Köln, RheinEnergieStadion'da Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaştı.

TSİ 19.30'da başlayan mücadelede ev sahibi Köln'e galibiyeti getiren golleri 49'da Hubers, 71 ve 86'da Skhiri kaydetti.

Bu sonucun ardından, ligin 11. sırasında bulunan Köln puanını 26'ya yükseltirken, 6. sıradaki Eintracht Frankfurt 35 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 21. haftasında Köln, 18 Şubat Cumartesi günü Stuttgart deplasmanına çıkacak; Eintracht Frankfurt ise aynı gün evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.

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