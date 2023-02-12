Hertha Berlin M'gladbach 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin sahasında M'gladbach ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleden ev sahibi Hertha Berlin 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini M'gladbach takımından 17. dakikada Elvedi açtı.

Ardından 30. dakikada Hertha Berlin'den Ngankam skoru 1-1'e getirdi.

52. dakikada ev sahibi Hertha Berlin'de bu kez sahneye Dardai çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

90+1'de Scherhant, Hertha Berlin'in 3. golünü kaydeden isim oldu.

Mücadeleye son noktayı ise 90+7'de Hertha Berlin'den Lukebakio koydu ve maç 4-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla beraber Hertha Berlin ligde 17 puanla 16. sıraya yerleşti.

M'gladbach ise 26 puanla 10. sırada bulunuyor.