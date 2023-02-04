Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Leipzig maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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KOLN - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Köln

Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Shkiri, Huseinbasic, Ljubicic, Kainz; Maina, Tigges

Leipzig

Blaswich; Hendrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager, Szoboszlai, Forsberg; Andre Silva, Werner