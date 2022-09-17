Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan devam ederken Borussia Dortmund ile Schalke karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Schalke maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Borussia Dortmund ile Schalke kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Schalke maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund

Meyer; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Reyna, Reus, Brandt; Modeste

Schalke

Schwolow; Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan; Flick, Krauss, Zalazar; Drexler, Terodde, Bulter

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