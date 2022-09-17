Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Schalke maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Borussia Dortmund ile Schalke kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Schalke maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.

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Borussia Dortmund

Meyer; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Reyna, Reus, Brandt; Modeste

Schalke

Schwolow; Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan; Flick, Krauss, Zalazar; Drexler, Terodde, Bulter