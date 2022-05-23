Haberler Almanya Bundesliga Hamburg - Hertha Berlin: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hamburg - Hertha Berlin: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin, play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Hamburg'u 2-0 yenerek kümede kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 00:04
Hamburg - Hertha Berlin: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin, play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Hamburg'u 2-0 yenerek kümede kaldı.

Hertha Berlin, Hamburg Volkspark Stadı'nda oynanan ve 55 bin seyircinin izlediği karşılaşmanın 4. dakikasında Dedryck Boyata'nın filelere gönderdiği topla 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Hertha Berlin, 63. dakikada Marvin Plattenhardt'ın serbest vuruştan attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Başkent ekibi, 19 Mayıs'ta sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybetmesinin ardından deplasmandaki rövanş maçını 2-0 kazanarak Bundesliga'da kalmayı başardı.

Hamburg ise gelecek sezon bir kez daha Almanya İkinci Futbol Ligi'nde mücadele edecek.

Bundesliga'da sezonu 17. ve 18. sırada tamamlayan Arminia Bielefeld ile Greuther Fürth takımları küme düşmüş, Almanya İkinci Ligi'nde şampiyon olan Schalke 04 ve ikinci sırayı alan Werder Bremen ise Bundesliga'ya yükselmişti.


DİĞER
Avrupa'da büyük takımların çöküş sezonu! 13 yıl önce şampiyon olan dev takım küme düştü...
Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi
Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı
Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sözleşmesi uzatıldı! Bayern Münih'te...
Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kedisine zarar vermişti! Zouma mahkemeye çıkacak Kedisine zarar vermişti! Zouma mahkemeye çıkacak 23:23
Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... 23:13
Fethiyespor 2. Lig'de! Fethiyespor 2. Lig'de! 22:52
Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı 22:42
Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... 21:12
Berna Gözbaşı: Kupayı kazanmayı çok istiyoruz! Berna Gözbaşı: Kupayı kazanmayı çok istiyoruz! 20:42
Daha Eski
U17 Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'na veda etti U17 Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'na veda etti 20:40
İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... 20:30
Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... 19:25
Fethiyespor - İçel İdmanyurdu | CANLI Fethiyespor - İçel İdmanyurdu | CANLI 18:59
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı 17:32
Başakşehir'den transfer! 3 yıllık imza... Başakşehir'den transfer! 3 yıllık imza... 17:08