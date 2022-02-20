Haberler Almanya Bundesliga Dortmund şov yaptı! Borussia Dortmund Monchengladbach : 6-0 | MAÇ SONUCU

Dortmund şov yaptı! Borussia Dortmund Monchengladbach : 6-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Borussia Monchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Marco Reus (2), Donyell Malen, Marius Wolf, Moukoko ve Emre Can (p) kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 22:05
Dortmund şov yaptı! Borussia Dortmund Monchengladbach : 6-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Borussia Monchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Marco Reus (2), Donyell Malen, Marius Wolf, Moukoko ve Emre Can (p) kaydetti.

Bu skorun ardından Dortmund 49 puana yükseldi ve lider Bayern Münih'i takip etmeyi sürdürdü. M'Gladbach ise 26 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Dortmund deplasmanda Augsburg'a konuk olacak. Gladbach ise Wolfsburg'u ağırlayacak.

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