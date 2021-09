Steve McManaman'dan bomba transfer iddiası! "Haaland'ın Real Madrid'e gitmek istediğini biliyorum"

Borussia Dortmund'da sergilediği performansla dünya futbolunun gözdesi haline gelen Erling Haaland için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Liverpool ve Real Madrid'in efsane isimlerinden eski İngiliz futbolcu Steve McManaman, Erling Haaland'ın olası transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"R. MADRID'İ İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Real Madrid'in ciddi şekilde ilgilendiği Norveçli yıldızı yüksek maaşı nedeniyle her takımın istemeyeceğini belirten McManaman, Liverpool'un da bu yarışta olmayacağını söyledi. McManaman, "Haaland'ın Real Madrid'e gitmek istediğini biliyorum. Real Madrid'in de ona ihtiyacı var. Ancak her takımın Haaland'ı isteyeceğini sanmıyorum örneğin Liverpool. Nedeni, devamında gelecek olan sorunlar. Haaland muhtemelen yüksek maaş isteyecek, takım içi dengeler bozulacak. Bir de Mino Raiola var, o da isteyecek. Her takım buna dahil olmak istemez" ifadelerini kullandı.

Dortmund'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland, bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol atıp 3 de asist üretti.