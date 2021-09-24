Greuther Fürth Bayern Münih : 1-3 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta maçında şampiyonluğun en büyük adayı Bayern Münih, deplasmanda Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi. Bavyera ekibi 10 kişi kaldığı mücadeleyi 3-1 galip tamamladı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Thomas Müller, Joshua Kimmich ve Sebastian Griesbeck (kk) kaydetti. Greuther Fürth'ün tek golünü Cedric Itten kaydederken Bayern Münih'te Benjamin Pavard 48. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından puanını 16'ya yükselten Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Greuther Fürth ise 1 puanla son sırada kaldı.