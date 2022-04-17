Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen 0-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leverkusen 0-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Leverkusen sahasında Leipzig'i konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Leipzig'e galibiyeti getiren golü 69. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 22:49
Leverkusen 0-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig, Bundesliga'nın 30. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig, 69. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 54'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Bayer Leverkusen ise 52 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerken, Hoffenheim ile Greuther Fürth ise 0-0 berabere kaldı.

DİĞER
İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!
Kupa Voley Kadınlar'da Fenerbahçe'yi mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu!
Giresun'da kazanan yok!
Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Terim G.Saray'a çağırdı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern 3 attı 3 aldı!
Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı saat kaçta?
Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 18 Nisan Maske zorunluluğu kalkıyor mu? | Bilim Kurulu kararı ne olacak?
Christopher Lambert'ten flaş ölümsüzlük açıklaması! "Seçeneğimz olsaydı..."
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da! Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da! 23:09
Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi! Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi! 23:02
Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolculara sert sözler! Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolculara sert sözler! 23:00
Leipzig Leverkusen'i tek golle geçti! Leipzig Leverkusen'i tek golle geçti! 22:49
Valerien Ismael: Sonuçtan mutlu değiliz Valerien Ismael: Sonuçtan mutlu değiliz 22:37
Samsun'da goller var kazanan yok! Samsun'da goller var kazanan yok! 22:27
Daha Eski
Giresun'da kazanan yok! Giresun'da kazanan yok! 22:26
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:25
Hollanda Kupası'nın sahibi PSV! Hollanda Kupası'nın sahibi PSV! 21:10
Chelsea finalde Liverpool'un rakibi oldu Chelsea finalde Liverpool'un rakibi oldu 20:39
Lyon'dan yarım düzinelik galibiyet! Lyon'dan yarım düzinelik galibiyet! 20:29
Atletico Madrid 90+10'da 3 puana uzandı! Atletico Madrid 90+10'da 3 puana uzandı! 19:44