Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg eski Fenerbahçeli Max Kruse ile sözleşme imzalayacak

Wolfsburg eski Fenerbahçeli Max Kruse ile sözleşme imzalayacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. 2015-2016 sezonunda Wolfsburg'da forma giyen Max Kruse, 2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe'de oynadı, ardından Union Berlin'e transfer oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 22:14
Wolfsburg eski Fenerbahçeli Max Kruse ile sözleşme imzalayacak

Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada, Union Berlin'de oynayan Kruse'nin 5,5 yıl sonra Wolfsburg'a döneceği belirtildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden sonra yarın 30 Haziran 2023'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kruse, Wolfsburg'a katılmak için sabırsızlandığını ve takıma yardım etmek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Wolfsburg'a geri dönüyorum çünkü ortak hikayemiz henüz sonuna kadar yazılmadı. Neyle karşılaşacağımı biliyorum ve bu meydan okumayı kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2015-2016 sezonunda Wolfsburg'da forma giyen Max Kruse, 2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe'de oynadı, ardından Union Berlin'e transfer oldu.

Kruse, Bundesliga'da ayrıca Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen'de forma giydi ve 288 maçta 90 gol attı.

DİĞER
Salako'nun Emine'si Meral Zeren’in inanılmaz değişimi görenleri şoke etti! İşte Salako'nun güzel Emine'sinin son hali...
Tecavüz ve şiddet iddiası İngiltere'yi karıştırdı! Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor