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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Ayakta yok

Ayakta yok

Bundesliga’da koltuk kapasitesinin %50’si kadar ayakta seyirciye izin çıkmadı. Son karar 4 ’ta verilecek.

Bundesliga'da 18 Eylül'de başlayacak yeni sezon için seyircinin statlara dönüşü ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Plana göre kulüplerin statlara koltuk kapasitelerinin yüzde 50'si ayakta seyirci kapasitelerinin ise yüzde 12.5'i kadar seyirci almaları ön görülmüş ancak ayakta seyirci alınmaması tavsiyesinde bulunmuştu. Bunun üzerine Bundesliga Yönetimi, 31 Ekim'e kadar ayakta seyirci alınmamasına karar verdi. Son karar 4 'ta Kulüpler Birliği'nde oylanarak verilecek.
  1. 30.7.2020
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