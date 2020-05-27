Hoffenheim-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde Hoffenheim evinde Köln'ü ağırlıyor. Ev sahibi Hoffenheim haftaya 36 puanla 9. sırada giriyor. Köln ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor. Hoffenheim'da Belfodil ve Kramaric karşılaşmada forma giyemeyecek. Köln'de ise Risse dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

HOFFENHEIM - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu akşam 21.30'da Hoffenheim ile FC Köln karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.

HOFFENHEIM - KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Geiger, Baumgartner, Dabbur

Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Köln'e karşı son yedi Bundesliga maçında mağlubiyet almayan Hoffenheim (4G 3B), en üst lig seviyesinde daha uzun bir seriyi sadece Augsburg ve Hertha'ya karşı yakaladı (sekizer maç).

Köln ile oynadığı son üç Bundesliga maçını kazanan Hoffenheim, en üst lig seviyesinde sadece Hannover'e karşı daha uzun bir seri yakalayabildi (5 maç).

Hoffenheim'a konuk olduğu son yedi resmi maçın sadece birini kazanabilen Köln, tek galibiyetini Kasım 2014'te aldı (4-3).

Bundesliga'da oynadığı son yedi maçı kazanamayan Hoffenheim (3B 4M), daha uzun bir seriyi en son Ekim-Aralık 2015'te yaşamıştı (8 maç).

Hoffenheim, 2013/14'ten (21) sonra bir Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynanan ilk 10 maçta en fazla gol yediği sezonu yaşıyor (19).

Son sekiz Bundesliga maçında da gol yiyen Hoffenheim (toplam 17), daha uzun bir seriyi en son Nisan-Ekim 2018'de yaşamıştı (12 maç).

Bu sezon oynadığı 27 maçtan 34 puan çıkaran Köln, Bundesliga tarihinde üç puanlı sisteme geçilen 1995/96'dan bu yana 27. haftaların ardından 34 veya daha fazla puan toplayıp küme düşen tek takım konumunda (1997/98).

Bu sezon Bundesliga'da oynadığı 23 maçta 11 gol kaydeden Köln forveti Jhon Cordoba, daha önceki üç sezonun toplamında görev aldığı 69 karşılaşmada 10 gol atabilmişti.

Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü atan takım Köln (14).