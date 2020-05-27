Bundesliga alev aldı! Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Mainz 05 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

alev aldı! - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga alev aldı! Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ve yeniden başlayan 'da heyecan, - maçıyla devam ediyor. Peki Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da hem zirve yarışı hem düşmeme yarışı nefesleri kesiyor. Düşme potasına oldukça yakın olan kader maçına çıkıyor. Mainz 05'e göre daha rahat bir durumda olan maça ev sahipliği yapıyor.

Union Berlin'de Akaki Gogia, Christopher Lenz, Laurenz Dehl, Maurice Opfermann Arcones ve Sheraldo Becker sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Konuk ekip Mainz'da ise Aaron Seydel, Robin Zentner ve Stefan Bell'in sakatlıkları bulunuyor

UNION BERLIN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stadion An der Alten Försterei'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayacak bir kanal bulunmuyor.

UNION BERLIN - MAINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Hübner, Subotic, Trimmel, Gentner, Andrich, Prömel, Ingvartsen, Bülter, Andersson

Mainz: Müller, Baku, St. Juste, Niakhate, Martin, Barreiro, Kunde, Onisiwo, Boetius, Quaison, Mateta

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Union Berlin ile oynadığı son yedi resmi maçta en az bir gol atan Mainz, bu karşılaşmaların dördünden galip ayrıldı (1B 2M).

Union Berlin'e konuk olduğu üç resmi maçın sadece ilkini kaybeden Mainz (1G 1B), o karşılaşmada aldığı mağlubiyetle kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükselme fırsatını kaçırmıştı (2001/02'de 1-3).

Union Berlin, kulüp tarihinde ilk kez bu sezon yükseldiği Bundesliga'da yaşadığı en uzun galibiyet hasretini sona erdirmek için sahaya çıkıyor (4 maç).

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 23 gol yiyen Union Berlin, ligin ilk devresinde toplam 24 gole izin vermişti.

Union Berlin, bu sezon Bundesliga'da ilk kez üst üste iki maçtır gol sevinci yaşayamıyor.

Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda 16 kez mağlup olan Mainz, daha önce bir sezonun tamamında en fazla 17 yenilgi almıştı (2016/17).

Bundesliga'da çıktığı 27 maçta 60 gol yiyen Mainz, daha önce bir sezonun tamamında en fazla 57 gole izin vermişti (2006/07 & 2018/19).

Lige o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son 10 maçın sadece birini kaybeden Mainz (7G 2B), tek mağlubiyetini 2019/20'de Union Berlin'den aldı (2-3)

  1. 27.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bundesliga alev aldı! Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA