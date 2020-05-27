Bundesliga'da hem zirve yarışı hem düşmeme yarışı nefesleri kesiyor. Düşme potasına oldukça yakın olan Mainz 05 kader maçına çıkıyor. Mainz 05'e göre daha rahat bir durumda olan Union Berlin maça ev sahipliği yapıyor.

Union Berlin'de Akaki Gogia, Christopher Lenz, Laurenz Dehl, Maurice Opfermann Arcones ve Sheraldo Becker sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Konuk ekip Mainz'da ise Aaron Seydel, Robin Zentner ve Stefan Bell'in sakatlıkları bulunuyor

UNION BERLIN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stadion An der Alten Försterei'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayacak bir kanal bulunmuyor.

UNION BERLIN - MAINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Hübner, Subotic, Trimmel, Gentner, Andrich, Prömel, Ingvartsen, Bülter, Andersson

Mainz: Müller, Baku, St. Juste, Niakhate, Martin, Barreiro, Kunde, Onisiwo, Boetius, Quaison, Mateta

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Union Berlin ile oynadığı son yedi resmi maçta en az bir gol atan Mainz, bu karşılaşmaların dördünden galip ayrıldı (1B 2M).

Union Berlin'e konuk olduğu üç resmi maçın sadece ilkini kaybeden Mainz (1G 1B), o karşılaşmada aldığı mağlubiyetle kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükselme fırsatını kaçırmıştı (2001/02'de 1-3).

Union Berlin, kulüp tarihinde ilk kez bu sezon yükseldiği Bundesliga'da yaşadığı en uzun galibiyet hasretini sona erdirmek için sahaya çıkıyor (4 maç).

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 23 gol yiyen Union Berlin, ligin ilk devresinde toplam 24 gole izin vermişti.

Union Berlin, bu sezon Bundesliga'da ilk kez üst üste iki maçtır gol sevinci yaşayamıyor.

Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda 16 kez mağlup olan Mainz, daha önce bir sezonun tamamında en fazla 17 yenilgi almıştı (2016/17).

Bundesliga'da çıktığı 27 maçta 60 gol yiyen Mainz, daha önce bir sezonun tamamında en fazla 57 gole izin vermişti (2006/07 & 2018/19).

Lige o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son 10 maçın sadece birini kaybeden Mainz (7G 2B), tek mağlubiyetini 2019/20'de Union Berlin'den aldı (2-3)