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Alanyaspor'da Fatih Tekke: 1 puan her zaman önemli

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Zararlı çıktığımız bir maç oldu. Bir puan her zaman önemli ama kaybettiğimiz oyuncu açısından iyi değil." dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 21:31
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Alanyaspor'da Fatih Tekke: 1 puan her zaman önemli

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ikinci yarısının kaos haricinde konuşulabilecek bir durumunun olmadığını söyledi.

Bu kaostan rakibin bulduğu bir gol olduğunu vurgulayan Tekke, "Maç, zemin açısından oynanabilir durumdayken iki takım topa sahip olma isteği hakimdi. Oyunu ve topu yönlendiren Alanyaspor, üçüncü bölgede çok etkili değildi. Rakip takım da daha çok bekleyen ve hızlı hücum arayan bir takım görüntüsündeydi. Sonrasında değiştirdiğimiz formasyonla maçın içine daha fazla girebildik." dedi.

Maçta gol olması gerektiğini düşündükleri cılız bir kafa pozisyonu olduğunu dile getiren Tekke, bunun dışında maçın iki kırılma noktası olduğunu vurguladı.

Bu kırılma noktalarından MKE Ankaragücü'nün kırmızı kartını görmediğini anlatan Tekke, "Fakat bizim kırmızı kartı gördüm ve normalde o pozisyonun sarı kart bile olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncunun ayağına teması var, doğru. Fakat bunu futbol oynayanlar bence çok daha doğru değerlendirir." diye konuştu.

Tekke, kırmızı karttan sonra oyuncularını uyardıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hata yaptık. Bu hata iki puanımıza mal oldu. Belki de daha fazla şeye mal oldu. 6 numaradaki Leroy Fer bizim için önemli bir pozisyondu. O pozisyon için de çok fazla oynayacak oyuncumuz var, diyemem. Sakatımız var. Bugün futbol adına ilk bölümde rakibin kırmızı kart gördüğü ana kadar olumlu şeyler söyleyebilirim. Onun haricinde zararlı çıktığımız bir maç oldu. Bir puan her zaman önemli ama kaybettiğimiz oyuncu açısından iyi değil. Bunu unutup bir an önce Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum."

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