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Joao Novais Alanyaspor'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Joao Novais'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:33
Joao Novais Alanyaspor'a transfer oldu!

Corendon Alanyaspor, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Bataeh ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Joao Novais'i yeniden kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde daha önce de Alanyaspor forması giyen Novais, kendini 2 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan imzayı attı.

Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Novais, farklı bir futbolcu. Yuvaya geri döndü. Kendisi biliyorsunuz oynadığı dönemde takımımıza çok katkı sağladı. Hem futbolculuğuyla hem kişiliğiyle hem de beyefendiliğiyle hepimizin gönlünde taht kuran biriydi. Taraftar için de öyle. Onun için Novais bizim için özel bir futbolcu. Takımımıza çok katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Kendisi de burayı çok seviyor, o da önemli. Bazı fedakarlıklar yaparak buraya geldiğini biliyorum. Bizim Alanyaspor'un önemini bilen bir futbolcu, biz de onun değerini bilen bir yönetimiz. 2 yıllık anlaşmamız var. Daha ince bildiğiniz gibi kiralık oynamıştı. Şimdi yuvasına Alanyaspor'un futbolcusu olarak geri döndü. Ben Novais'e aramıza hoş geldin diyorum. İnşallah hem Novais'e hem de kulübümüz için bu transfer hayırlı olur" dedi.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Portekizli orta saha oyuncusu Novais ise şöyle konuştu:

Bana bu fırsatı verdiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Olmayı istediğim yerdeyim. Teklif geldiğinde çok düşünmedim, başkanın bazı talepleri oldu hiç kırmadım. Sevildiğim yerde olduğum için çok düşünmedim geldim. Görevlerimin ve yapacaklarımın farkındayım. Güzel bir sezon geçecek Alanyaspor adına. Lig çok kaliteli, ligi iyi biliyorum. Alanyaspor herkesin gelmek istediği bir takım zaten. Ligde takımlar güçlü biliyorum. Alanyaspor'u da takip ettim çok iyi bir kadro kuruyor. O yüzden farklı bir sene olacak Alanyaspor adına. Alanyaspor'da oynadığım sezon, puan rekoru kırıp çok güzel bir sezon geçirmiştik. Kupada yarı final yaptık ama bu sene daha iyisinin olacağına inanıyorum. Stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onların desteğini hissetmek çok güzel. Onlar her zaman en iyi performansı verdiğimi biliyor, daha da iyisini vereceğim. Onlar en iyisini hak ediyor çünkü.

KAMP İÇİN YOLA ÇIKTI

2021- 2022 sezonunda Portekiz'in Braga takımından transfer edilen ve turuncu yeşilli takımda 34 resmi maça çıkarak 3 gol 8 asistlik performans sergileyen merkez orta saha oyuncusu Joao Novais geçtiğimiz sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Bataeh'e transfer olmuştu. Körfez ekibinde 30 maça çıkarak 7 gol 3 asistlik katkı sunan Novais, haziranda sona eren sözleşmesinin ardından Corendon Alanyaspor ile yeniden anlaştı. Joao Novais imza töreninin ardından Alanyaspor'un Erzurum kampına katılmak üzere yola çıktı.

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