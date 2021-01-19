Haberler Alanyaspor Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

'da 'nun sözleşmesi feshedildi

ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık yaşandı. ekibinde, 'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 17:13
Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

ekiplerinden 'un oyuncularından 'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Aytemiz Kulübünden yapılan açıklamada, Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hasan Ayaroğlu'na verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

'dan 2018'de Alanyaspor'a gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda 'a kiralanmıştı.



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