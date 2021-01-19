Haberler Alanyaspor Alanyaspor Damian Kadzior'u kadrosuna kattı

'u kadrosuna kattı

ekiplerinden , Polonyalı 'u kadrosuna kattı. ekibi 'dan kiralanan sağ kanat oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 16:56
Alanyaspor Damian Kadzior'u kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'nın takımından Polonyalı sağ kanat oyuncusu 'u krailık olarak kadrosuna kattı.

'nde düzenlenen imza töreninde Kadzior, sezon sonuna kadar kendisini 'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"SAHADA EN İYİ PERFORMANSI SERGİLEYECEĞİNE İNANIYORUM"
Korona virüs tedbirleri kapsamında basına kapalı geçen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Eibar takımından Kadzior'u takımımıza dahil ediyoruz. Kendisi, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında forma giyiyor. Aynı zamanda 'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum" dedi.

"BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM"
Damian Kadzior ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

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