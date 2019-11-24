Alanyaspor 0-1 Göztepe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Deplasman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.
Göztepe zorlu Alanyaspor engelini Castro'nun jeneriklik golüyle geçti. İzmir ekibi bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken, üst üste 4'üncü maçından da galibiyet çıkaramayan Alanyaspor 19 puanda kaldı.
İLHAN PALUT'UN İLK GALİBİYETİ
Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, takımı ile ilk galibiyetini Alanyaspor karşısında almış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.
8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.
41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.
44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
İkinci yarı birazdan...
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 18:42
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Alanyaspor 0-1 Göztepe | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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