Alanyaspor 0-1 Göztepe | MAÇ SONUCU - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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0-1 | MAÇ SONUCU

Alanyaspor 0-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

'in 12. haftasında Aytemiz sahasında İzmir temsilcisi 'yi konuk etti. Deplasman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

zorlu engelini Castro'nun jeneriklik golüyle geçti. İzmir ekibi bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken, üst üste 4'üncü maçından da galibiyet çıkaramayan Alanyaspor 19 puanda kaldı.

İLHAN PALUT'UN İLK GALİBİYETİ
Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, takımı ile ilk galibiyetini Alanyaspor karşısında almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.

8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.

41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.

44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

İkinci yarı birazdan...

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 18:42
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