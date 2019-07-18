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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Lokman Gör Alanyaspor’da

, ismi ile de anılan Erzurumspor’da forma giyen 28 yaşındaki stoper ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

, Lokman Gür ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:" Geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz kampına katılarak, takımımızla birlikte çalışmalarına başladı."
  1. 18.07.2019
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