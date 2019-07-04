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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Komşudan bir transfer daha

Komşudan bir transfer daha

Alanya, 'ten orta saha 'i aldı. Yunanlı sayısı, ve 'la üçe çıktı.

Geçen sezon kadrosunda ve Maniatis'i bulunduran Alanya, Maniatis'le yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibi, yeni sezon öncesi AEK'dan 'ın ardından dün de 'in 25 yaşındaki orta sahası 'le 3 yıllık imza attı. Törene katılan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Kendisi çok kaliteli bir oyuncu, takımımıza da katkı sağlayacaktır" dedi. İlk kez yurt dışında oynayacağını belirten Siopis ise "Kendimi yabancı hissetmiyorum. Tzavellas'la görüştüm. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi, bu da transferi kolaylaştırdı" diye konuştu. Genç futbolcu, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.
  1. 4.7.2019
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