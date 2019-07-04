Komşudan bir transfer daha
Alanya, Aris'ten orta saha Siopis'i aldı. Yunanlı sayısı, Tzavellas ve Bakasetas'la üçe çıktı.
Geçen sezon kadrosunda Tzavellas ve Maniatis'i bulunduran Alanya, Maniatis'le yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibi, yeni sezon öncesi AEK'dan Bakasetas'ın ardından dün de Aris'in 25 yaşındaki orta sahası Siopis'le 3 yıllık imza attı. Törene katılan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Kendisi çok kaliteli bir oyuncu, takımımıza da katkı sağlayacaktır" dedi. İlk kez yurt dışında oynayacağını belirten Siopis ise "Kendimi yabancı hissetmiyorum. Tzavellas'la görüştüm. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi, bu da transferi kolaylaştırdı" diye konuştu. Genç futbolcu, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.
- 4.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Stefano Okaka kimdir? Stefano Okaka kaç yaşında? Kariyeri ve bilinmeyenler...
Toplam 1
Yorum
balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
-
Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri
Toplam 1
Yorum
ömer hayırlı olsun...
-
Trabzonspor'da sıra Adebayor'da!
Toplam 1
Yorum
acg bu adam bize lazım değil.
Komşudan bir transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.