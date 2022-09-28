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Aktüel haberleri (28.09.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberleri (28.09.2022)

BODRUMSPOR RİZE'YE BİLENDİ
Spor Toto 1. Lig'de 11 puanla 2. sıradaki Bodrumspor, ligin iddialı ekiplerinden Ç.Rizespor'a konuk olacak. Rize'den galibiyetle dönmek istediklerini belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, "Müsabakayı iyi değerlendirebilen, maçtan çok farklı çıkabiliyor. İnşallah hazırlıklarımızı sahaya doğru bir şekilde yansıtıp, 3 puanla dönebiliriz" diye iddialı konuştu.


G.BİRLİĞİ ARDA'NIN PEŞİNDE
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, geçmiş dönem oyuncularıyla ilgili birçok davaları bulunduğunu hatırlattı. Akdaş, F.Bahçe'den Arda Güler'in sonraki satışı için Ali Koç'la görüştüklerini ve istediklerinin yarısını teklif edildiğini ancak kabul görmediğini söyledi.


ANKERSEN SAHAYA İNDİ
Pendik deplasmanında ter dökecek Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen sahalara indi. Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olan Ankersen, Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte antrenmanı takip ederken, teknik ekip ve futbolculara moral verip başarı diledi.


Samsunspor'da takım kaptanı Osman Çelik, bir an önce seri galibiyetler alıp, ilk iki sıra içerisine yerleşmek istediklerini söyledi


G.Birliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine eski altyapı sorumlusu Taşkın Aksoy'u getirdi ve 1+1 yıllık imza attı.


Futbolculukta Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gol ayağı Nobre ile Galatasaray'ın golcüsü Ümit Karan, Çorum ve Erzincan'la zirveye oynuyor.


Kırmızı Grup'ta Balıkesir, 2-0 yenildiği Ankara Demir maçında tribünde ağlayan küçük taraftarı Onur Ayan'ı misafir ederek gönlünü aldı.

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