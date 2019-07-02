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02 Temmuz 2019, Salı
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Akhisarspor'da Manu gitti, Burhan geldi

Akhisarspor'da Manu gitti, Burhan geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de bekleme yapmadan 'e dönme hedefiyle çalışmalarına başlayan Akhisarspor'da, yönetime kulüpten ayrılmak istediğini bildiren Elvis Manu, 'in Beijing Renhe takımına transfer oldu.

Yeşil-siyahlılar, dış transferde ise ilk anlaşmayı 'dan kanat oyuncusu 'le yaptı.
'nden geldiği Akhisarspor'da ligde 28 maçta 7, 'nda 7 maçta 2, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol atan 25 yaşındaki Hollandalı Manu, 'in yolunu tuttu. Manu yeni takımının formasıyla poz verirken, Akhisar yönetimi, bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenen futbolcudan ne kadar gelir elde edildiğini açıklamadı.

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için transferde yerlilere yönelen Akhisarspor, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda Osmanlıspor'dan ayrılan Burhan'la prensipte anlaştı. 'de Diyarbakırspor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, , Sivasspor formaları giydikten sonra 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de BŞB Erzurumspor'la Play-Off şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun resmi imza atması bekleniyor. Başkan Hüseyin Eryüksel de Burhan transferini doğruladı. Burhan Eşer, geçen sezon Osmanlıspor'da 32 karşılaşmada 7 gol attı. Akhisarspor, Hatayspor'dan ayrılan golcü 'a da imza attırmayı hedefliyor.

İLK ANTRENMAN YARIN

Diğer taraftan, Akhisarspor, 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi antrenmanlara yarın başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip sezonun ilk çalışmasını yarın saat 15.00'te Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacak. İlk antrenmana kulüp arayan bazı yabancı futbolcular ile bedelli askerlik görevlerini geçen hafta tamamlayan Güray ile Zeki katılmayacak. 9 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışacak Akhisarspor, 10-22 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da kamp yapacak. Ege temsilcisi, ikinci etap kampını 25 Temmuz-6 Ağustos arasında Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirecek.

  1. 02.07.2019
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