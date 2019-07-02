Akhisarspor'da Manu gitti, Burhan geldi

Yeşil-siyahlılar, dış transferde ise ilk anlaşmayı Osmanlıspor'dan kanat oyuncusu Burhan Eşer'le yaptı.

Gençlerbirliği'nden geldiği Akhisarspor'da ligde 28 maçta 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol atan 25 yaşındaki Hollandalı Manu, Çin'in yolunu tuttu. Manu yeni takımının formasıyla poz verirken, Akhisar yönetimi, bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenen futbolcudan ne kadar gelir elde edildiğini açıklamadı.

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için transferde yerlilere yönelen Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın raporu doğrultusunda Osmanlıspor'dan ayrılan Burhan'la prensipte anlaştı. Süper Lig'de Diyarbakırspor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor formaları giydikten sonra 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de BŞB Erzurumspor'la Play-Off şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun resmi imza atması bekleniyor. Başkan Hüseyin Eryüksel de Burhan transferini doğruladı. Burhan Eşer, geçen sezon Osmanlıspor'da 32 karşılaşmada 7 gol attı. Akhisarspor, Hatayspor'dan ayrılan golcü Mirkan Aydın'a da imza attırmayı hedefliyor.

İLK ANTRENMAN YARIN

Diğer taraftan, Akhisarspor, 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi antrenmanlara yarın başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip sezonun ilk çalışmasını yarın saat 15.00'te Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacak. İlk antrenmana kulüp arayan bazı yabancı futbolcular ile bedelli askerlik görevlerini geçen hafta tamamlayan Güray ile Zeki katılmayacak. 9 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışacak Akhisarspor, 10-22 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da kamp yapacak. Ege temsilcisi, ikinci etap kampını 25 Temmuz-6 Ağustos arasında Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirecek.