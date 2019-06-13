Kral’a Akigo kancası
Spor Toto 1. Lig'de misafir olarak kalmak için kesenin ağzını açan, iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Türkiye ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor'un, Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao ile söz kestiği öğrenildi.
Akhisar'ın, Altay'da 29 golle zirveye çıkan Paixao'yla anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de siyah-beyazlılarda attığı 29 golle krallık tacını takan 35 yaşındaki golcü ile görüşen Akigo'nun tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaştığı ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Altay'ın kapısını çalacağı belirtildi.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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