Kral’a Akigo kancası

Akhisar'ın, Altay'da 29 golle zirveye çıkan Paixao'yla anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de siyah-beyazlılarda attığı 29 golle krallık tacını takan 35 yaşındaki golcü ile görüşen Akigo'nun tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaştığı ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Altay'ın kapısını çalacağı belirtildi.