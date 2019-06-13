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13 Haziran 2019, Perşembe
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Kral’a kancası

Kral’a Akigo kancası

Spor Toto 1. Lig'de misafir olarak kalmak için kesenin ağzını açan, iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan ve şampiyonu Akhisarspor'un, Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao ile söz kestiği öğrenildi.

Akhisar'ın, Altay'da 29 golle zirveye çıkan Paixao'yla anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de siyah-beyazlılarda attığı 29 golle krallık tacını takan 35 yaşındaki golcü ile görüşen 'nun tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaştığı ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Altay'ın kapısını çalacağı belirtildi.

  1. 13.6.2019
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