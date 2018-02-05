Akhisar'da kötü seri devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 8. haftadaki Trabzonspor galibiyetinin ardından 12 maçta 3 puana ulaşamadı.
Lige iyi bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, ilk 8 haftada topladığı 16 puan ve averajla 3. sırada yer almasına rağmen daha sonra istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor'u deplasmanda 6-1'lik skorla geçtikten sonra 12 maçta galibiyet alamayan Ege temsilcisi, bu maçlarda sahadan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu süreçte sadece 5 puan toplayabilen Teleset Mobilya Akhisarspor, aynı periyotta 4 puana ulaşan Kardemir Karabükspor'dan sonra en başarısız ekip oldu. Ege temsilcisi, ligde 21 puan ve averajla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.
Ligde en uzun süre galibiyet alamayan ekip konumunda bulunan yeşil-siyahlı ekip, 2014-2015'te 13 maçta galip gelememişti. O sezon 6. haftada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Ege temsilcisi, daha sonra çıktığı 13 maçta 6 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 7 Şubat Çarşamba günü Kayserispor'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise 11 Şubat Pazar günü Bursaspor'u ağırlayacak.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 6
Yorum
kartal yaa ne kredisi.adamın bi suçu yokki,suç onu futbolcu zannedip alanda.adam futbolcu falan değilki.ne bekliyosunuz.
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Krizin adı Quaresma
Toplam 17
Yorum
BORA Beşiktaşta krizin adı quaresma ve şenol güneştir. BJK tarihinin gelmiş en iyi kadrosunu bile yönetemiyor,kim olsa bundan daha iyi olurdu
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 30
Yorum
ahmet sayın albayrak merak ediyorsan kuralı öğren akşam hakem hocaları açıkladı herhalde öğrenmişindir.
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