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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Trezeguet attı, Paşa kazandı

    Trezeguet attı, Paşa kazandı

    20. hafta mücadelesinde sahasında 'u 2-0 mağlup etti.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Barış Şimşek'in düdük çaldığı karşılaşma saat 13.30'da başladı.

    beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanan maçta goller 51. ve 90+5. dakikada Trezeguet kaydetti.

    Bu sonucun ardından 3 puanı cebine koyan puanını 25'e yükseltirken 21 puanda kaldı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:29
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