Trezeguet attı, Paşa kazandı
Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Barış Şimşek'in düdük çaldığı karşılaşma saat 13.30'da başladı.
beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanan maçta goller 51. ve 90+5. dakikada Trezeguet kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 puanı cebine koyan Kasımpaşa puanını 25'e yükseltirken Akhisarspor 21 puanda kaldı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:29
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''Ndiaye’yi zehirlemişler''
Toplam 7
Yorum
Cellisto Teklif yokken nasıl gitsin Galatasaray'a gelmeden önce. Vize alıp turistik geziye mi gidecek ?
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar aykut başladı algı operasyonuna kendi başarısızlıgını birilerine mal ediyor takım ne oynuyorda birileri önünü kesiyor herkesle problemli
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar bu takıma taraftar güvenmiyor 20 bin kişi bile gelmiyorsa hocada yönetimde sucu kendinde aramalı hakeme yüklenmekle bu iş olmaz gereksizler
Trezeguet attı, Paşa kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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