Demirspor affetmedi

Adana Demirspor, Alanya deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Vargas ve Balotelli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde geçen lacivert-mavililer, ikinci yarıda Bjarnason ile bir gol daha bularak galibiyetini perçinledi ve üst üste 2. maçını da 3 puanla kapadı.



YUNUS'TAN 2 ASİST

26. dakikada Yunus Akgün'ün içeriye ortasına Vargas ayak koydu: 0-1. Alanyaspor 30'da Diedhiou ile beraberliği yakaladı. Demrispor 43'te Balotelli'nin kafa golüyle yeniden öne geçti: 1-2. Yunus 51'de bir kez daha çıkardı, Bjarnason tamamladı: 1-3.



MONTELLA: MUTLUYUZ

Demirspor'un İtalyan hocası Vincenzo Montella zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Montella, "Puan olarak üstümüzde olan bir takımı yendiğimiz için çok mutluyum. İstediğimizi aldık" diye konuştu.



'RÜZGAR TERS DÖNDÜ'

Alanyaspor ile müthiş bir çıkışa geçen Bülent Kormaz, "Rüzgarı arkamıza alıp çok iyi gidiyorduk. Rüzgar birden tersine döndü. Sakatlıklar ve cezalar sonrası tempomuzu yitirdik. Hedefimiz toparlanıp yeniden çıkışa geçmek" diye konuştu.