Haberler A2 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

hazırlıklarını sürdürdü

'nda mücadele edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:03
Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

'nda mücadele edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun 'daki Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tolunay Kafkas'ın saha içinde yaptığı toplantının ardından başlayan idmanda ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinden sonra üç gruba ayrılarak geniş alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu.

Kampa henüz katılmayan ve , antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekip, 18 Şubat Perşembe gününe kadar kampa devam edecek.

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