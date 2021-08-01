Mete Gazoz, ABD'li rakibi ok atarken neden güldüğünü açıkladı!

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un ve baba Metin Gazoz'un açıklamalarda bulundu.

Çok mutluyum. 2016 bittikten sonra verdiğim sözü tuttuğum için daha da mutluyum. İlk tur beni çok zorladı. Hava çok rüzgarlıydı. Rakibim de fiziksel olarak benden daha güçlüydü ama sonuç benim için güzel oldu. Duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok mutluyum.

"YARIŞMALAR SIRASINDA GÜLÜMSEMEMİN SEBEBİ..."

Rakipler ok atarken gülümsediğim anlar çok konuşulmuş. O anda hissettiğim sadece mutluluktu. Birazdan kazanacağım, altın madalya benim olacak şeklindeki mutluluğumun dışarı vurmuş haliydi. Kasıtlı değildi ama her zaman o durumdam keyif çıkarmaya ve eğlenmeye çalışıyorum. O gülmelerim de eğlendiğimin göstergesiydi.

"ANNEM VE BABAMIN KATKISI ÇOK BÜYÜK"

Annemi ve babamı çok seviyorum. Bu 5 yıllık bir süreç değil. Buraya gelmemde çok büyük katkıları ve destekleri var. Onların destekleri olmasa burada olimpiyat şampiyonu olarak konuşamazdım. Türkiye'ye döndüğüm zaman onlarla bunu doya doya kutlayacağız.

METİN GAZOZ: TÜRK OKÇULUĞU ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK ARTIK

2012'ye kadar yaptığımız çalışmalarla Mete'nin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladık. 2012'den sonra Milli Takım hocamıza emanet ettik. Benim yapacaklarım oraya kadardı. Sonrasında okçuluk sporunun temelleri devreye giriyordu. Onlar da her şeyi yaptılar. Adım adım başarı geldi. Önce gençlik olimpiyatları, sonra Rio'ya katılması. Ardından dünya şampiyonluğu. Başarı geliyorum diyordu zaten.

Uzun yıllardır Mete'yi seyrettik. Dünkü duygu tarif edilemezdi. Türk halkına çok büyük bir hediye. Torununa kalacak bir anı. Türk okçuluğunu tarihi yeniden yazıldı. Yeni bir sayfa açıldı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çalışılarak, belli bir program dahilinde alınan bir başarı. Bundan sonra daha iyi olacak.

METE GAZOZ: ANNEME KOLYE YAPTIRMIŞTIM, DÖNÜNCE ALTIN MADALYAYI GETİRECEĞİM DEDİM

Buraya gelmeden önce kendime ve anneme bir kolye yaptırdım. Kendiminki normal, anneminki altındı. Ona dönüşte altın madalyayı takacağım boynuna demiştim. Döndüğümde madalyamı takacağım annemin boynuna.

METİN GAZOZ: METE ÇOK FARKLI BRANŞTA KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ

Mete çok farklı sporlarda eğitimler aldı. Lisanslı satranç oyuncusu. Satranç bir hamleyi değil sonraki hamleleri düşündüğünüz bir branş. Yüzme yaptı. Vücudunun çok farklı kısımlarını geliştirecek branşlarda çalışmalar yaptı. Kas yapısını her sporda yarışacak şekilde geliştirdik. Küçükken hocaları tenise verin gerekli eğitimi alsın şampiyon olur, havalı tüfeğe verin şampiyon olsun diyorlardı.

Çocuklarımızı sevdikleri branşlara yönlendirelim. Sizin sevdiğiniz branşlara değil, çocuk için doğru alanlara yönlendirmeliyiz. Bir yıl bunu yapsın bir yıl bunu yapsın şeklinde yapmamalıyız.

Mete en son kuyruklu piyano istedi. Konser mi vereceksin dedim. Hayır, dünya şampiyonu olacağım dedi. Biz gittik org aldık ona. El göz koordinasyonunu geliştirdi. Aileler olarak çocuğa yetişkin bir birey gibi konuşmamız gerekiyor. Ne yapmak istediğini anlamamız lazım.

METE GAZOZ: CANIM PİYANO ÇALMAK İSTEMİŞTİ

O zaman canım piyano çalmak itemişti o yüzden istedim. Okçulukla ilgili planlarım tabii ki vardı ama anne ve babamın yönlendirmeleri bana çok katkı yaptı. Çocuklar sevdikleri işi yapmalı. Bu spor olmak zorunda değil her alanda bu geçerli.

"Tokyo'da önlemler çok sıkı. Hastalığın olimpiyat köyüne girmemesi için bütün önlemler alınmış durumda. Seyircisiz olması olimpiyat atmosferi için üzücü ama çok da üzülecek bir durum yok. Sahadaki mücadele daha önemli."

Farklı sporcular gördüm ama salgın sebebiyle diğer sporcularla temas kurmamaya çalıştık. Bütün sporcular buna çok dikkat ediyor.

Sporcu arkadaşlarımın beni karşılamasıyla çok mutlu oldum. Aile ortamımızın çok güzel olduğunu gördüm. Dilerim ki benim madalyam açılış olur ve altınlara devam ederiz.

"SIRADAKİ HEDEFİM PARİS 2024"

Sıradaki hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak.