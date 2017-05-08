Beşiktaş gerildi

50 yıldır futbolun içindeyim; inanın böyle bir şey görmedim.

Futbol gerçekten enteresan bir oyun, dün bunu bir kez daha gördük.

90+5'te top öyle bir yere gitti ki topu ağlarda gördüğümde "Bu bir kabus, uyanmalıyım" dedim. Fenerbahçe 9 kişi kalmışken siyah-beyazlı takımın neden bu kadar savunmaya gömülmesi inanılacak gibi değildi. Fenerbahçe o kadar kötüydü ki Beşiktaş 5'lik, 6'lık yapabileceği maçı berabere bitirdi, çok yazık!

Öncelikle neticeye değil haticeye bakalım.

İlk 15'ten 80. dakikaya kadar Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sürklase etti.

Quaresma tabir-i caizse şiir gibi oynadı ama Beşiktaş gergindi ve bu sahaya yansıyordu. Hakkını verelim; derbiye ağırlığını hissettirdi. İki gün önce Fotomaç'taki köşemde Aboubakar'ın mutlaka oynaması gerektiğini belirterek bu maçın adamı olduğunu yazmıştım. Dediğim çıktı; Aboubakar attığı nefis golle Beşiktaş'ın golündeki isim oldu.

Golde önce Tolgay'ın ardından Quaresma'nın da klas asistini de es geçmeyelim.

Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, tahmin ettiğim gibi savunmaya önem verip tesadüfi golle maç kazanmaktı.

Tesadüfi bir golle de sahadan beraberlikle ayrıldı. Alex Ferguson istatistiklerin hiçbir şey ifade etmediğini söyler.

Beşiktaş, Fenerbahçe kalesine maç boyunca 16 gol pozisyonu bulurken son saniyedeki mucize golü saymaksak sadece Emenike ile 1 gol pozisyonu bulabilmesi rakamlara yansıdı.



Normale dönülmeli

Dünkü derbide Volkan Demirel yaptığı davranışlarla yine derbinin çirkin ismiydi.

Tamam belki takımını farktan kurtardı ama biraz edep yahu! Ben bu kadar camiasına zarar veren bir isim görmedim!

Fırat Aydınus iyi bir maç yönetti ama ilk yarıda Babel'in ceza sahası içinde düşürülmesine seyirci kaldı. Beşiktaşlı futbolcular bu bal gibi penaltıya neden itiraz etmedi anlayamadım.

Derbinin en kilit isimlerinden biri hiç kuşkusuz ki uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giyen genç Atınç'tı.

Gerçek şu ki;

Beşiktaş kötü bir Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı. Beşiktaş artık sakinleşmeli.

Bu takımın ilacı; stresten uzak durmak.