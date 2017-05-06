Yılın derbisi ne olur?

Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş galip gelirse, Süper Lig'in şampiyonu belli olacak.

Maçın hakemi Fırat Aydınus oldu.

Hakemliğinin ilk günlerinde çok başarılı maçlar yöneten Fırat, maalesef bazı maçlarda 'eyyam kokan düdükler' de çaldı. Fakat hakemliğinin en parlak günlerinde daha üst mevkiiler beklerken Fırat'ın önü kesildi ve hatalar yapmaya başladı.

Ama son yönettiği Süper Lig maçlarında başarılı performanslar gösterdi. Şöyle bir hakemleri analiz ediyorum; bence Fırat bu maç için uygun bir tercih olabilir. Ama Fırat kardeşime bir tavsiyem; hiçbir dış etki kalmadan yönetsin.

F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, G.Saray maçı dahil defansif bir oyun tercih ediyor. Sarı-lacivertli ekip, kontra ataklarla ve tesadüfi gollerle son maçlarını kazandı. Mehmet Topal ve Şener'in olmaması, F.Bahçe için büyük dezavantaj.

Hatta Kjaer'in de oynamayacağı söyleniyor.

Bu da F.Bahçe için büyük eksiklik.

Beşiktaş'a gelince;

Başakşehir maçında bu sezonun en kötü futbolunu ortaya koydu. Uzun lig maratonunda bir takım böyle maçlar oynayabilir.

Beşiktaş strese girmeden sezonun hemen hemen tüm maçlarında onadığı kendi futbolunu oynarsa bence galibiyete çok yakın. Nadir F.Bahçe ataklarını bu sefer savunma hataları olmadan geçiştirilirse Beşiktaş için de kötü bir sürpriz de olmaz ve siyah-beyazlılar kolaylıkla 3 puana uzanır.

Kanatlardan yapılacak yüksek toplarda etkili olabilecek isim Atınç'ın oynaması bence daha uygun olur. Atınç da vasat futbolunu biraz daha geliştirirse bu önemli görevi başarır. Beşiktaş'ın en büyük artılarından biri de milli takımdan alınan doktor Sarper Çetinkaya büyük bir gayretle Atiba'yı maça yetiştirmeye çalışıyor. Atiba oynamazsa bence Güneş, Necip'e yer vermeli. Ve kesinlikle Aboubakar forvette oynamalı.

Beşiktaş'ın derbideki en büyük artısı Şenol Güneş. Geçen haftaki yazımda Başakşehirsporlu Cengiz Ünder'in maçın kaderini değiştirebileceğini söylemiştim.

Cengiz de erken iki gol atarak tezimi doğru çıkardı. 40 bin taraftarla Beşiktaş bu maçın bence favorisi, ama lütfen önce fair-play.



Ajax ve Türk Futbolu

Beşiktaş'ı eleyen Lyon, altyapıdan çıkan 5 oyuncusuyla dikkatimizi çekmişti.

Ama öyle bir rakibe düştü ki; Ajax... Hollanda ekibinin yaş ortalaması 22!.. Ajax 3-4 yılda bir takımı gençleştiriyor.

Scout ekibiyle bütün dünyayı tarayan ve daha sonra bu futbolcuları dünyanın önde gelen kulüplerine satarak en büyük zaferler kazanan, hem de Avrupa'nın mal varlığı en fazla kulübü yapanları ayakta alkışlıyorum.

Çünkü Ajax'ta kurumsallaşmış bir düzen var.

Başkanlarını kimse tanımaz ve yönetenler futbolun içinden kalmış, futbol ekonomisini çok iyi bilen dürüst insanlardan kurulu.

Türkiye'ye bakarsanız bu yolda ilerleyen tek bir takımımız var, o da Altınordu...

Yıllardır söylüyor, yazıyor, çiziyor ve hata haykırıyorum; hala Türk futbolculara bile bile döviz üzerinden parala ödeniyor.

Geçen hafta Mahmut Uslu bir demeç vererek artık Türk futbolculara Türk lirası vereceklerini açıkladı.

Temennim başlangıç olur. Çünkü hep üstüne basarak söylüyorum, futbol takımlarımızın yüzde 99'u batık durumda. Eski başkanların da söylediği gibi G.Saray'ın da Çinlilere satılması bile gündemde.

Aman dikkat; büyük tehlike futbol takımlarımızın kapısında!

Bir tarafta Dünyada Ajax, Dortmund...

Bizde sadece Altınordu!



Sporda Fair-Play

F.Bahçe ve G.Saray Kadın Voleybol takımlarının netice ne olursa olsun sarmaş dolaş fotoğraf vermeleri diğer branşlarda da örnek olur. Bu fotoğrafı bize gösterenlere binlerce teşekkür! Avrupa şampiyonu olan güreşçilerimiz;

Yasemin Adar, Taha Akgül ve Soner Demirtaş'ı tebrik ediyorum, Ata sporlarımıza yönelmek ve sporu çeşitlendirme adına büyük gayret gösteren sayın Bilal Erdoğan'a ve ekibine bir sporsever olarak teşekkürlerimi sunuyorum.