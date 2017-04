Kutlamalar başlasın

Beşiktaş, bugün Başakşehirspor'u yenerse Süper Lig'de şampiyonluk kutlamalarına başlayacak.

Beşiktaş'ın bu haftaki konuğu; Başakşehirspor Abdullah Avcı ile Türk Futbolunda istikrarın olduğunu gösteren bir kulüp. Tabii kapalı kutu. Borcu var mı, yok mu belli değil. Türkiye'de en fazla sponsoru olan kulüplerden biri. Her şeye rağmen Süper Lig'e renk getiren bir takım.

Kağıt üzerinde Beşiktaş, bence 3 puana daha yakın. Başakşehirspor'un beyni Emre.. Mutlaka Şenol Güneş, Emre'ye önlem alacaktır. Altınordu'dan alınan büyük yetenek Cengiz Ünder ise son haftaların en formda oyuncusu. Çok hızlı ve çok müthiş şutlar atyor.

Gökhan Gönül daha az hücuma çıkıp Cengiz'in yapacağı hamlelere engel olmalı. Başakşehir defansı takdir edilecek bir istikrar çiziyor. Yalçın ve Mahmut'un olmayışı Beşiktaş için büyük avantaj.

Savunma dengeleri de bozuldu. Her şeye rağmen Beşiktaş bu maçı kazanır ve şampiyonluk için geri sayıma başlar.

Lütfen fazla uzatmayın; her yazımda hatırlatıyorum; hemen ŞENOL GÜNEŞ İLE SÖZLEŞME YENİLEYİN!..



Nereye kadar!

Rize'de Başakşehirsporlu futbolcuların çirkin saldırısı sonrası Turkuvaz Medya Grubu centilmenlik yaparak olayı tatlıya bağlamak için büyük gayret gösterdi. Bakıyorsunuz;

Türk futbolunda son yıllarda birçok taşkınlıkta Emre Belözoğlu başı çekiyor.

Ve adil, kimsenin ayağına basmadan sadece koltukta ben olayım diyen Futbol Federasyonu, Türk futbolunda da bir ilke de imza attı; disiplin cezası yerine para cezası kesti! Bu kararlar Türk futboluna hayırlı olsun, bakalım daha nereye kadar!



Ergin Ataman

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ergin Ataman'ı iyi tanırım.

Kısa zaman önce kendisine "Kardeşim keşke futbol adamı olup bir kulüpte sportif direktörlük yapsaydın, çok başarılı olurdun" demiştim.

"Türkiye'de futbolu yönetenler futbolu katlediyorlar!" açıklaması ile son derece doğru bir söze imza attı. Ben de zaman zaman değiniyorum;

Türkiye'de basketbol ilerliyor, kulüplerimiz başarıdan başarıya koşuyor, tribünler dolup taşıyor.

Ama futbolda bir arpa boyu ilerlemediğimiz gibi milyon dolarlar sokağa atılıyor.

Ergin Ataman kardeşim de dayanamamış, Türk futbolunu yönetenlere mesajını vermiş. Kendisini tebrik ediyorum.



Yönetenler değişmeli

F.Bahçe yine suçluyu aylar evvel buldu;

Dick Advocaat... Bir ünlü teknik direktörü daha teneke çalarak yolluyoruz ama Hollanda, adama Milli Takımını emanet etmeye hazırlanıyor. Bu Löw'e de böyle oldu, Del Bosque'ye de!..

Çok bilenler "Yok adam çok defansif oynatıyormuş, yok çok esniyormuş, yok renkli çorap giyiyormuş" diye adamı paketliyorlar.

İster misiniz Advocaat, Hollanda'yı dünya şampiyonu yapsın. Del Bosque gönderildiğinde, o zaman Beşiktaş yönetimindeydim.

Nasıl saygısızca işine son verildiğini biliyorum.

Çok üzülmüştüm.

Ama maalesef yönetenler "Kulübü biz kötü yönettik" diyemezler.

Önce hakemleri yerden yere vururlar, sonra futbolcuları eleştirirler, ardından da sıra teknik direktörler gider.

Bu sistem değişmeli.

O zaman yönetenler değişmeli!



Haydi kan bağışına

Eğitimci Selda Çelik hocam aradı ve ben her zaman gençlere güvenen biri olarak Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencileriyle gurur duydum. Sevgili gençler bu yıl da 4 ayrı yerde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenliyorlar.

İşte benim duyarlı gençlerim.

Müsait olanlar 3 Mayıs'ta İstanbul Kartal Soğanlık'ta Burak Bora Lisesi'ne uğrayıp bu anlamlı kampanyaya katılabilirler.

Aynı gün bu güzel öğrencilere, şehir meydanında kan bağışı kampanyasına destek olan Akçakoca Belediyesi Başkanı Cüneyt Yemenici'ye kocaman alkış.