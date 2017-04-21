Canım feda olsun sana...

UEFA'nın maçtan 1 gün önce verdiği ağır karar dünya futbol tarihine geçebilecek kadar çirkinlikteydi.

Maalesef Avrupa yine oyununu oynamıştı ama Beşiktaş tur için her şeyini ortaya koydu. Sakinliğiyle bildiğimiz teknik direktör Şenol Güneş bile özellikle maçın ilk yarısında oldukça gergin ama belli ki maçı kazanmayı çok istiyordu. Beşiktaş tüm benliğiyle turu istedi ve inanıcın zaferiyle mücadele etti.

Penaltılar şans işidir. Olsun, yaşattığın tüm güzellikler için teşekkürler Beşiktaş.

Rakip Lyon, Avrupa Ligi'nin en güçlü ekibi ama Beşiktaş onları sildi, süpürdü.

Onların da bizim gibi zayıf tarafı savunmalarıydı.

Usta hoca Şenol Güneş rakibin zayıf yönlerini belli ki çok iyi çalışmış.

Beşiktaş taraftarı her zamanki gibi tribündeki yerini almıştı. Bu taraftar için ne yazsam az... Tek kelimeyle harikaydılar.



Süper Talisca

Beşiktaş ilk dakikalarda kontrollü oynamaya çalışsa da Lyon zaman zaman tehlikeler yaratırken Talisca harika bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

Vuruş tekniği, özellikle alışık olmadığı sağ ayakla vurması dikkat çekici güzellikteydi.

Hele ikinci golünde öyle bir yükseldi ki, sanki Arena'da Kartal yükseldi.

Kara Kartal'ın özellikle maçın ikinci yarısında rakibine uyguladığı baskı turu nasıl istediğini açık ve net gösteriyordu.

Eminim ki; Lyon uzun yıllardır böyle zor durumlara düşmemiştir.



Fabri Fabri...

Beşiktaşlı tüm futbolcuları alınlarından öpüyorum. Aslında Mitrovic için çok yazacak şey var ama "Takım Marcelo'yu aradı" deyip geçelim. Siyah-Beyazlı takımda özellikle Fabri yaptığı müthiş kurtarışlarla hem ilk maçtaki hatasını unutturdu hem de maça damgasını vurdu.

Hele hele uzatma anlarının son anlarında bir top çıkardı ki İspanyol kaleci kalbimizin orta yerine yerleşti.

Final böyle sona ermemeliydi.

Aldırma Kartal aldırma... . Taraftarın maçın bitişiyle söylediği gibi; BEŞİKTAŞ'IM SEN

ÇOK YAŞA,

CANIM FEDA

OLSUN SANA...