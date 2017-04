Yorgun savaşçı

İki saatten uzun süren Lyon maçı sonrası Beşiktaş'ın Adanaspor maçının zor geçeceğini söylemiştim. Gerçekten de öyle oldu ama Beşiktaş kötü oynadığı maçı kazanmasını bildi. Beşiktaş dün yorgun bir savaşçı gibiydi. Siyah-Beyazlıların karşısında da kazanmak için gelen bir Adanaspor bulunca Beşiktaş gerçekten bir hayli zorlandı.

İnanın; Beşiktaş dünkü mücadelede yenilseydi bile bu takıma eleştiri yapmazdım.

Çünkü bu mantel yorgunluk futbolun doğasında var.

Ancak Beşiktaş savunması artık toparlanmalı. süper transfer diye lanse edilen Mitrovic hala soru işareti ve maalesef çok sevdiğim Atınç bir türlü form bulamıyor. Haydi Atınç, bu takımın her zaman sana ihtiyacı var.

Bir sözüm de Oğuzhan Özyakup'a olacak. Sevgili kardeşim, artık maç seçme. Unutma ki, Beşiktaş'ın her maçı önemlidir!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu maçın zor olacağını belli ki tahmin etmişti. Saha kenarındaki coşkusu görülmeye değerdi. Güneş özellikle yaptığı tam yerinde değişikliklerle yine 3 puana damga vuran isim oldu.

Baktı ki, Atiba yorgun, ikinci yarının hemen başında bu futbolcunun yerine Quaresma'yı oyuna aldı. Maçın son 20 dakikasında her zamanki Beşiktaş'ı sahaya sürdü. İyi ki varsın Şenol hoca.



Quaresma farkı.. .

Quaresma Beşiktaş'ın parlayan yıldızı o... Portekizli yıldız dün 3. golde Tosic'e nefis bir asist yaptı. Portekizli yıldız oyuna girdikten sonra Beşiktaş'a hayat veren isim oldu. İşin istatistiğine bakarsak da dile kolay bu sezon 11. asistini yaptı.

Aboubakar kırmızı kart gördükten sonra attığı gollerle dikkat çekiyor. Dün de güzel bir gol attı.

Ancak Aboubakar için filmi geriye sardığımda Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart aklıma geliyor ve Lyon maçlarında oynayamaması aklımın bir köşesine takılıyor.

Siyah-beyazlı takım gelecek hafta Başakşehir'i yendiği taktirde, hatta beraberlikte bile şampiyonluk hazırlıklarına başlayacak. Bu önemli bir gerçek.

Hakem Halil Umut Meler dün çok başarılı bir yönetim gösterdi. Çok beğendim.

Meler'in önü çok açık. türk futbolunun böyle genç ve yetenekli hakemlere ihtiyacı var.