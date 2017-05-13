Lütfen tam destek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara karınca kararınca destek verdim ve vermeye de devam edeceğim. Hakem kararı ve federasyonun haksızlıklarıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ile berabere kaldığı halde, bu hafta futbolculara ve Şenol Güneş'e ağır eleştiriler oldu. Arkadaşlar, lütfen bunu yapmayın. Beşiktaş çok kritik bir dönemde, şampiyon olursa ekonomik yönden biraz nefes alır, ama olmazsa?!!! Şenol Hoca ve futbolcularımızın damarlarındaki asil kanda şampiyonluk azmi açıkça görülüyor.



Kluivert'in oğlu

Üreten takımlar önceki akşam seyrettiğimiz maçta Lyon-Ajax maçında müthiş bir mücadele oldu. Ama maçın önemli olaylarından biri de Kluivert'in 16 yaşındaki oğlu Justin'in en kritik anlarda oyuna girmesi beni hayran bıraktı.

Bu sistem ülkemizde neden böyle değil ve böyle düşünen yöneticiler neden kulüpleri yönetmez anlayamam! Bu sezon mesaimin önemli bir bölümünü Kıbrıs futboluna ayırdım.

17 yaşında bir yetenek buldum ki; tabii ki önceliği Beşiktaş'a verdim ve bu futbolcuyu Şenol Güneş'e anlattım.

Temennim bu futbolcu ve onun gibi genç isimlerin Beşiktaş forması altında görmek.



Seyit Mehmet Özkan gerçeği

Altınordu için zaman zaman bu sütunlarda da bahsediyorum, bu kulübümüzün hakikatten inanılmaz işler yapıyor.

En önemlisi Seyit Mehmet Özkan, Altınordu'yu kurumsallaştırdı ve profesyonel takıma "Ben karışmam, orada profesyonel dürüst insanlar var" diyor.

Kendisini ayakta alkışlıyorum, işte olay bu! Bakın bir örnek vereyim size...

Sayın Mehmet Özkan bu hafta Süper Lig'e çıkma ümidi olan Ümraniye maçına İstanbul'a gelmiyor, aynı gün Eskişehir'de oynanacak U-16 takımının Galatasaray'la oynayacağı ön eleme maçına gidiyor.

Helal olsun sana Mehmet Özkan. Beşiktaş yıldızlı futbol adamı. Bütün kulüplerimizin başına Seyit Mehmet Özkan gibi değerli insanlar gelmeli.

O zaman ülkemiz genç ve yetenekli nüfusuyla çok büyük başarılar elde edebilir.

Kendisine sonsuz saygılar sunuyor ve başarılar diliyorum.



Babalar ve oğulları

Uzun yıllardır futbolun içindeyim.

Elimden binlerce futbolcu geçti. Babaların futbolcu evlatlarına fazla müdahil olmaları birçok futbolcunun daha üst seviyeye çıkmasını engellemiştir. Ben kendi futbol hayatımda da yaşadım.

Bandırmaspor'da oynarken formsuz bir dönemde bir maçta da çok kötü oynadım ve seyircinin bir bölümü de beni protesto ediyordu. Tribüne bir baktım ki; babam da onlarla birlikte benim aleyhime bağırıyor. O dönemde 18 yayındaydım ve aylarca o sendromu atlatamadım.

Rahmetli babamı da anmış oldum.

Futbolcu babaları psikolojik yönden evlatlarını rahatlatmalı ve kesinlikle böyle polemiklere neden olmamalı. Hele ki şampiyonluğa giden bir takımda bu tür spekülasyonlar çok büyük zarar verir.