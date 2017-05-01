Rahat battı

Başakşehirspor-Beşiktaş maçı öncesi Futbol Federasyonu yine basiretsizliğini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Rize'deki saldırganlar; Volkan Babacan'a 1 maç, Emre'ye para cezası verilmesi büyük rezaletti. Yıldırım Demirören ve saz arkadaşları eyyamcılıkta yine liderliği kimseye bırakmadı. Taraftar yıllarca"Yeter Demirören" diye bağırdı.

Yıldırım Demirören vakası Beşiktaş'tan tüm futbol dünyasına kangren gibi sıçradı.

Gerçekten yeter yahu! Hakemler için bir şeyler yazmak istemiyorum ama Başakşehirspor'un attığı ikinci gol ofsayt! Bir diğer ofsayt da Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı anlarda Cüneyt Çakır'ın çaldığı gereksiz düdüklerdi!



Mazeret olamaz

Tabii ki Beşiktaş'ın Başkaşehirspor'a yenilmesine bunlar mazeret değil. Öncelikle Başakşehirspor takımını ve özellikle Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekir.

Dün çok iyi iş çıkardılar. Özellikle ilk 45 dakikadaki tempoları mükemmel ötesiydiler.

Cengiz'i 16 yaşından beri takip ediyorum.

Altınordu'da oynarken Çağlar ile birlikte Beşiktaş'a transfer olmasını istediğim futbolcuydu. Dün Cengiz hepimize futbol resitali sundu. Artık Türk futbolunda Cengiz Ünder gerçeği var.

Siyah-beyazlı takıma gönül verenler son yıllarda böyle kötü bir gece yaşamamışlardı.

Beşiktaşlı futbolcular dün tel tel döküldüler.

Tabii çok acımasızca eleştirmek haksızlık olur ama galiba onlara rahat battı.

Futbolcularda ciddi bir yorgunluk göze çarpıyor. Tabii ki Beşiktaş'ın yaş ortalamasının 30'un üstü olması bu olumsuz tablonun en büyük nedenlerinden biri. Transferde yapılan yanlışlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ki Allah'tan takım en yakın rakibinden 4 puan önde.



Enseyi karartmayalım

Beşiktaşlıların bir an önce futbola geri dönmesi gerekiyor. Adebayor bir pozisyonda 5 kişiyi çalımlarken, Oğuzhan onun yanında refakatçi gibi ona eşlik etti.

Aralarında 15 yaş fark var! yapma Oğuzhan, ayıptır! Tek teselli Demba Ba'nın yeniden golle tanışmasıydı.

Bakın Beşiktaş'ta dün borç açıklandı.

Tam 1 milyar 760 milyon TL! Dün sosyal medyadan açıkladım; konuşacak, yazacak çok şey var ama şimdilik susalım; şampiyonluğa odaklanalım. Beşiktaşlılar örnek bir davranışla bu takımı düşünüp sürekli destek oluyor. Bu takım şampiyon olamazsa vay halimize!

Sevgili futbolcu kardeşlerim; siz hala Türkiye'nin en iyisisiniz. Yeter ki; siz Beşiktaş gibi oynayın.