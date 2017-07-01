Stoperde rota Omeruo
Göztepe’de savunma için Omeruo ismi öne çıktı. Geçen sezon Alanya’da kiralık oynayan Chelsea’nin Nijeryalı stoperiyle ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Savunma hattı için birçok yıldızı gündemine alan Göz-Göz'de Chelsea'nin Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo öne çıktı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Alanya'da 26 maçta 1 gol atan ve iyi bir sezon geçiren 23 yaşındaki Omeruo'ya resmi teklifini ileten Göz-Göz ilk görüşmelerden olumlu sinyaller aldı. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor da Nijerya Milli Takımı'nın genç stoperinin peşinde. Ancak Omeruo'da, Göztepe'nin teklifi daha cazip olduğu için ibrenin sarı-kırmızılılardan yana olduğu öğrenildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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