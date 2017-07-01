 Stoperde rota Omeruo – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Stoperde rota

    Stoperde rota Omeruo

    ’de savunma için ismi öne çıktı. Geçen sezon Alanya’da kiralık oynayan Chelsea’nin Nijeryalı stoperiyle ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.

    Savunma hattı için birçok yıldızı gündemine alan Göz-Göz'de Chelsea'nin Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo öne çıktı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Alanya'da 26 maçta 1 gol atan ve iyi bir sezon geçiren 23 yaşındaki Omeruo'ya resmi teklifini ileten Göz-Göz ilk görüşmelerden olumlu sinyaller aldı. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor da Nijerya Milli Takımı'nın genç stoperinin peşinde. Ancak 'da, 'nin teklifi daha cazip olduğu için ibrenin sarı-kırmızılılardan yana olduğu öğrenildi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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