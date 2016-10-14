 Chelsea'den bir milyar €'luk imza – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    'den bir milyar €'luk imza

    Chelsea'den bir milyar €'luk imza

    Dünyaca ünlü İngiliz Kulübü ile malzemesi üreten Amerikan Nike firması arasında 1 milyar Euro'luk anlaşma imzalandı.

    Bu anlaşmaya göre Kulübü, Nike firmasının 15 yıl malzemelerini kullanacak. Ancak bu sezon sonuna kadar Chelsea'nin Adidas ile anlaşması bulunduğundan, İngiliz ekibi, Nike malzemelerini önümüzdeki sezon başından itibaren kullanabilecek.

    Anlaşmaya göre Nike firmasından Chelsea'ye 15 yıl boyunca her sene 60 milyon euro ödenecek.

    Ayrıca Nike, Chelsea'ye eğitim merkezi ile bir de bayan takımı kuracak. Bu anlaşma dünya futbol tarihinde yeni bir rekor olarak görülüyor.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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