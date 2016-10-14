Chelsea'den bir milyar €'luk imza
Dünyaca ünlü İngiliz Chelsea Kulübü ile spor malzemesi üreten Amerikan Nike firması arasında 1 milyar Euro'luk anlaşma imzalandı.
Bu anlaşmaya göre Chelsea Kulübü, Nike firmasının 15 yıl malzemelerini kullanacak. Ancak bu sezon sonuna kadar Chelsea'nin Adidas ile anlaşması bulunduğundan, İngiliz ekibi, Nike malzemelerini önümüzdeki sezon başından itibaren kullanabilecek.
Anlaşmaya göre Nike firmasından Chelsea'ye 15 yıl boyunca her sene 60 milyon euro ödenecek.
Ayrıca Nike, Chelsea'ye eğitim merkezi ile bir de bayan futbol takımı kuracak. Bu anlaşma dünya futbol tarihinde yeni bir rekor olarak görülüyor.
Anlaşmaya göre Nike firmasından Chelsea'ye 15 yıl boyunca her sene 60 milyon euro ödenecek.
Ayrıca Nike, Chelsea'ye eğitim merkezi ile bir de bayan futbol takımı kuracak. Bu anlaşma dünya futbol tarihinde yeni bir rekor olarak görülüyor.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Chelsea'den bir milyar €'luk imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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