 Muslera’ya jet-lag önlemi – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Muslera’ya jet-lag önlemi

    Muslera’ya jet-lag önlemi
    GÜNEY Amerika'dan dönen Fernando Muslera'ya jetlag sıkıntısı yaşamaması için özel uyku ve dinlenme programı uygulandı. Futbol takımı doktoru Yener İnce, "Elimizden geldiğince onu maça hazırlamaya çalıştık. Yine de büyük fedakarlıklarla oynamış olacak" dedi. İnci, Tolga hariç takımda eksik olmadığını ifade etti.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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