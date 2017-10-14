 RVP savcıya ifade verdi – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    RVP savcıya ifade verdi

    RVP savcıya ifade verdi

    Beşiktaş derbisindeki hareketleriyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu ile soruşturmaya tabi tutulan Van Persie savcı önüne çıktı. F.Bahçeli yıldız suçlamaları reddetti

    ROBİN Van Persie, geçen sezon Beşiktaş ile F.Bahçe arasında yapılan kupa maçında yaptığı hareketlerle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla habaşlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Fenerbahçeli futbolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu savcılarından Asım Ekren'e suçlamalarla ilgili ifade verdi. Suçlamaları reddeden Hollandalı yıldız, söz konusu hareketleri "hakaret" maksadıyla yapmadığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

    1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPiS
    Maçtan sonra yayınlanan görüntülere göre Van Persie'nin tribünlere dönerek dil çıkardığı ve elini şortuna sokarak taraftara hakaret ettiği iddia edilmişti. Hollandalı yıldıza isnat edilen suçun karşılığı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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