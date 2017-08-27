 Emre ve Toprak seferi! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Emre ve Toprak seferi!

    Emre ve Toprak seferi!
    Fark yaratacak oyuncular için düğmeye basan F.Bahçe hedefine Emre Mor ile Ömer Toprak'ı da aldı. İdarecilerin haftaya Almanya'ya giderek Dortmund'la iki oyuncu için görüşeceği iddia edildi. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Toprak, Milan'lı Gomez olmazsa alternatif olarak listeye eklendi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:30
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